據《環球時報》，俄羅斯《觀點報》8月31日以〈俄羅斯人指出最好的朋友和敵對國〉為題報道稱，在西方因俄烏衝突對俄不斷實施制裁的背景下，俄進行的一項民調顯示，俄羅斯人對中國、白俄羅斯和印度的好感有所增加，而將美國、英國和德國視為不友好國家的公民比例有所上升。

報導稱，全俄社會輿論研究中心8月針對1600名俄羅斯公民開展的一次民調結果顯示，過半俄羅斯受訪者（55％）認為俄與中國的關係最為友好，達到該民調歷史最高，比2019年提高了10個百分點。白俄羅斯位居第二位，49％的受訪者認為俄白關係牢固。另外，22％的受訪者認為印度是友好國家，2019年的這一比例只有10％。《觀點報》稱，在西方對俄制裁的背景下，俄印關係加強，因此俄羅斯人對印度的好感也在迅速上升。土耳其取得了最顯著的突破——17％的俄羅斯人認為它是一個友好國家，8年前只有1％的俄羅斯人這麼認為。哈薩克位列第五，獲得13％受訪者的認可。

不友好國家方面，76％的俄羅斯受訪者認為美國是最敵對的國家，這個數字達到該民調歷史最高點。位居第二的是烏克蘭，43％的人持這一觀點。儘管俄烏衝突加劇，但與2019年的53％相比有所減少。另有39％的受訪者認為英國是敵對國家，之後依次是德國（32％，自2019年以來增長了23個百分點）、波蘭（28％，自2019年以來增長了16個百分點）和法國（21％，自2019年以來增長了16個百分點）。

伴隨著對中國好感度的增加，越來越多的俄羅斯人開始對學習中文感興趣。據俄塔社8月31日報道，近日，俄羅斯Avito服務平台進行的一項調查顯示，今年8月與去年同期相比，在俄羅斯全國找中文家教的俄羅斯學生增長114％。

該平台「教育與課程」專區的負責人伊戈爾·桑尼科夫告訴俄羅斯衛星通訊社：「原因在於，人們對亞洲文化和經濟的興趣與日俱增，而且，掌握中文的人擁有更多接受教育、發展事業和商業的機遇。商業和文化合作的發展吸引了更多的人選擇學習中文。」