俄羅斯戰爭爆發後，歐洲向俄羅斯發動經濟制裁，同時降低對俄油、俄氣的依賴，使得目前俄羅斯輸往歐洲的天然氣量只剩下戰爭前的2成，時不時還會出現以維修為由的斷供狀況，讓歐洲面臨能源危機與通膨飆升的課題，有專家提醒，歐洲政府應該要制定天然氣價格上限，因為不斷飆漲的電價將讓企業損失慘重，許多公司更有可能面臨生存危機。

Business insider報導，美國銀行大宗商品研究主管Francisco Blanch表示，「歐洲領導人應該限制價格飆升，因為電力成本快速上漲已經損害歐洲的工業活動，當每千瓩達到100歐元時，大多數的歐洲企業無法營運，若當每千瓩1000歐元時，就會出現市場失靈的狀況。」由於天然氣價格不斷上漲，本周歐洲基準電價一度突破每千瓩1000歐元的價格。

Francisco Blanch說：「我認為如果不解決目前歐洲天然氣短缺的問題，在接下來的6個月將對消費者和產業造成毀滅性的影響，以我們現在看到的電力價格，會使得每個月歐洲的天然氣與電力需求下降5%。」

由於歐盟考慮制定價格上限的緣故，基準電價周四下跌超過5成至每千瓩486 歐元，然而這價格仍是歷年9月平均價格的10倍，天然氣價格也跟著電價下跌而回落。