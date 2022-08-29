美國聯準會(Fed)釋出持續升息鷹派訊息，上週五美股重挫收低，今天台股也重挫失守15000點關卡，證交所提醒投資人應理性看待近期行情變化，尤其上市公司今年以來表現仍屬優異，公司治理品質持續提升，投資人毋須過度恐慌。

近期受到美國聯準會(Fed)貨幣政策轉趨鷹派、經濟前景憂慮及國際資金流動等因素影響，國際股市波動劇烈，連帶影響台股表現，證交所表示，台灣上市公司近期營收獲利持穩成長。經統計，上市公司111年上半年營收達18兆1,441億元，較110年同期增長14.21%，且111年上半年度稅前淨利達2兆3,120億元，較110年同期成長24.55%。

再者，上市公司7月亦表現優異，上市公司7月營收總計3兆3,098億元，較110年同期成長6.81%，且累計1至7月營收總計23兆573億元，較110年同期成長10.05%，其中共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65%，顯示上市公司基本面仍穩健且營收表現維持動能。

短期內股市波動難免，但中長期投資應關注基本面，證交所亦將持續密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。