公廁是否設置免治馬桶議題引發討論，民進黨新竹市長參選人沈慧虹4日表示，裝設免治馬桶不能只考量使用率，要看見不同使用者的需求，未來上任後，更將持續在新場館如總圖、運動中心設置免治馬桶、改善如廁環境，強調「這是城市進步的象徵」。

沈慧虹今天上午在市議員劉康彥、施乃如、鄭美娟、陳建名以及議員參選人楊玲宜的陪同下到竹蓮市場掃街，沈慧虹指出，新竹市過去持續改造公廁環境衛生、通風與照明，並因應友善社會與全齡無障礙環境設置坐式馬桶，照顧不同市民需求，未來她也將持續推動這項政策。

沈慧虹說，民眾黨高虹安在臉書批評，新竹市府是全國首創裝免治馬桶的地方政府，並引用國民黨非正式數據嘲笑使用率太低，將不會延續此政策。但她要強調，裝設免治馬桶不能只考量使用率，要看見不同使用者的需求。

沈慧虹說，有些人身體比較敏感，甚至備受隱疾所苦，裝設免治馬桶不是使用率問題，而是你願不願意看見這個社會上，有一部分人需要的跟你我不一樣，願不願意同理其他人的需求，照顧跟你不一樣的人，她要感謝陳時中看到新竹市走在前面的政策。

沈慧虹並強調，1個公廁改善不只有免治馬桶，重要的是照明改進、清潔維護與整體廁所的乾淨程度，廁所進步就是城市文明的進步。

她表示，竹市府陸續改造公廁，因應高齡化社會和無障礙環境，調整坐式和蹲式馬桶的比例，提升整體環境與使用習慣，讓市民方便外、也多1個選擇權，不應該剝奪市民的選擇權。

未來她上任後，在新場館如總圖、運動中心等地，將持續設置免治馬桶、改造如廁環境，也將持續強化宣導民眾使用及清潔能量，「這是城市進步的象徵，我們的腳步不會停下來。」