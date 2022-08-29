歐盟(EU)外交政策負責人波瑞爾(Josep Borrell)周日對奧地利媒體表示，本周稍晚歐盟國家的外長們將召開會議，不太可能會通過對所有俄羅斯人禁發簽證的提案，這樣的禁令是需要放在洽當的位置。

歐盟外長會議主席波瑞爾告知ORF電視台說，他不認為與俄羅斯平民切斷關係會對事情有所幫助，他不認為這樣的想法會獲得一致性回應。

波瑞爾說，將檢視部分俄羅斯人獲得簽證的方式，寡頭當然不會獲得簽證；歐盟將更具選擇性，且不贊成對所有俄羅斯人停發簽證。