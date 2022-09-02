據路透看到的一份文件顯示，歐盟執委會即將提出對抗能源價格飆升的提案，並且對「非天然氣」的發電提出價格上限。

此一價格上限的制定，將有助於降低消費者的能源帳單，並且應該在整個歐盟範圍內，一起實施降低電力需求的措施。

該檔案文件指出，限價措施將包括風力發電場、太陽能電場和核能發電廠，這些發電廠的營運成本要低於天然氣發電廠。

在歐盟當前的電力市場上，發電機輸出電能的售價，是依照最後一個滿足需求的電廠所訂出定價，這通常是天然氣發電廠，而這也意指著，近期天然氣價格的飆升，推高了最終的電價。

另外由於電價飆升，也讓營運成本較低的非天然氣電廠的營收大增。歐盟表示，應該限制此類電廠的營收，並將所得資金用於採取措施，降低消費者的能源帳單負擔。

但歐盟此類措施將不相容於部分歐國家對能源公司採取的「暴利稅」，例如義大利政府的暴利稅，必須取消。

該文件指出，歐盟的這些想法為早期的評估，而非正式的政策提案。

歐盟的其它提案，還包括限制電力需求。雖然一些國家的政府推出了全國性的節電措施，但歐盟國家還沒有共同的努力目標。

歐盟國家的能源部長將於9月9日開會，討論如何應對油價飆升問題。