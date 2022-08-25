證交所推廣創新板業務，提供南部新創公司上市業務的諮詢服務，以及推廣投資人參與創新板市場交易，證交所將參加8月26日至27日在高雄為期兩天之「2022 Meet Greater South亞灣創新X新創大南方」活動，服務窗口位於會場聯合創新展區／IC1-2區「勤業眾信春芽新創專館」。

臺灣創新板自2021年7月開板以來，證交所積極鼓勵創新公司走向主板資本市場，透過資本挹注來壯大營運規模、拓展商機、提升知名度與企業價值。2022年8月迎來首家創新公司-錼創科技掛牌，也引領國內創新事業上市新浪潮。