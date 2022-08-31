櫃買中心持續推動深具創新能量的創櫃板企業加速成長發展，今年再次與安永聯合會計師事務所合作，9月7日將在櫃買中心11樓多功能資訊媒體區舉辦「111年創櫃企業投資暨業務媒合會」，為創櫃板企業提供媒合平台，促成與大型企業或創投機構之投資或業務合作，共創雙贏。

創櫃板中有不少具有特色之公司，已逐漸匯聚成創新生態系，本次參與的6家已登板或輔導中公司擁有厚實的創新技術能量，在各式專利與創新獎項方面均有亮眼成績，包括數位科技業類的岳揚智控、極現科技，生技醫療業類的通用幹細胞、峻程科技，農業科技業類的寶奇生技，以及綠色能源業類的鐙鋒綠能。本次媒合會除安排企業發表業務與募資簡報外，並直接媒合創櫃企業與大型企業或創投機構進行一對一的深入洽談與交流。

櫃買中心致力扶植新創企業，透過創櫃板的輔導機制，給予創櫃企業最直接的資源，協助許多創新企業打下競爭力基礎，並藉由各種活動，加強潛力創櫃企業與投資者間的鏈結，本次的媒合會讓創櫃板登板中及輔導中企業團隊有展示營運成果的機會，並能結合大型企業或創投機構資源，為新創企業的發展注入更多動能，預期將吸引創投業機構及企業投資部門參加。

創櫃板已協助23家企業成功轉往公開發行，櫃買中心竭誠歡迎創新企業善用創櫃板免費輔導服務及資源，打造企業優質競爭力，持續為台灣資本市場注入創新能量。