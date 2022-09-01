櫃買中心表示，為使所有有價證券於「集合交易」期間之交易資訊揭露一致，對於延長撮合間隔時間之有價證券（如：處置有價證券、管理股票與變更交易方法且採分盤交易之有價證券等），將比照現行一般有價證券之交易資訊揭露頻率與揭露檔數，並適用暫緩開收盤機制及盤中瞬間價格穩定等相關配套措施。

櫃買中心指出，目前依櫃買中心章則規定施以延長撮合間隔時間之有價證券，於延長撮合間隔時間並未揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量等資訊，為使所有櫃檯買賣有價證券於採「集合交易」期間交易資訊揭露與配套措施趨於一致，修改為每5秒揭露一次資訊，盤中零股交易部分每10秒揭露一次。若遇交易價格劇烈波動時，採暫緩開收盤機制及盤中瞬間價格穩定等延緩撮合2分鐘機制。

本項資訊揭露相關制度調整，櫃買中心已配合修訂「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」、「零股交易辦法」與「興櫃股票買賣辦法」等規章，並自年9月26日起開始實施，另於櫃買中心官網「開收盤資訊揭露配套措施專區」、「盤中零股交易專區」及「興櫃戰略新板專區」等交易制度專區增修相關資訊。