櫃買中心7日表示，受到全球通膨、美國聯準會鷹派升息政策、中國疫情升溫等諸多因素影響，全球經濟衰退憂慮加劇，國際股市走勢震盪，連帶使櫃買市場波動增加，櫃買市場本益比於9月6日來到17.34倍，已低於109年3月新冠疫情爆發前的低點19.43倍。

櫃買中心表示，受整體經濟環境以及投資人情緒影響，櫃買市場短期波動難免，但上櫃公司基本面仍相當穩健，投資人宜理性看待近期股市行情變化並注意投資風險。

櫃買中心指出，依據全體上櫃公司已公告申報之今年2季財務報告，今年上半年全體上櫃公司稅前淨利1,702億元，較去年同期增加196億元，增幅為13％。上櫃公司今年1至7月累計營收為15,865億元，亦較去年同期成長約7.41％，今年營收及獲利表現均相當亮眼。在上櫃公司現金殖利率方面，超過10％以上者有28家；5％至10％者有214家；2％至5％者有225家，整體上櫃市場平均現金股利殖利率達3.71％，顯示上櫃公司基本面仍穩健且營收表現維持動能。

櫃買中心表示，上櫃公司將於9月12日前陸續在公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index）公告8月份營收資訊，投資人可持續關注基本面表現佳的個股，櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢以及對櫃買市場之影響，確保上櫃公司重大資訊即時透明公開，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。