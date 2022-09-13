下半年來全球主要國家紛紛步入升息循環，投資市場逐步震盪中轉趨樂觀，觀察基金績效表現，明顯看出哪些國家格外強勢，根據CMoney統計海外股票型基金表現，下半年來共有11檔基金漲幅超過1成以上，其中逾半是印度基金，其次為美國高科技及替代能源相關基金。

瀚亞投資（新加坡）投資組合經理Anand Gupta發表印度最新展望認為，當全球下調增長預測和發達市場經濟體陷入（非正式）衰退，印度經濟反而顯現出韌性，包括信貸增長強勁，企業信心高漲，私人投資強勁復甦，印度公司債務目前不到GDP的50％，且近年來有所下降。

Anand Gupta指出，印度今年啟動一項製造業的生產掛鉤激勵（PLI）計畫，提供內需就業機會，到目前為止，已有327家公司獲得批准，預計將產生325億美元的額外資本投資。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，儘管通膨與升息的雜音仍在，市場對於印度今明兩年獲利略做調整，但平均年增長仍有15％，將成為股市成長的最大驅動力，當外資流出亞洲股市，印度由內資撐起半邊天，下半年更吸引外資回心轉意。

從長遠角度來看，目前印度股市占MSCI新興市場指數已躍升至14％，權重超越南韓，相當接近台灣，且印度更具備幾項結構性優勢，如人口結構十分有利、中產階級高、沒有政治不確定性、無信貸泡沫風險，及市場深度胃納量大，支撐股市後續表現可期。