櫃買中心5日表示，預計於9月8日審議倍力資訊公司（6874）上櫃案。

倍力資訊主要從事開發與經銷軟體產品與相關服務，董事長為許金隆，推薦證券商是富邦證券及永豐金證券，申請時資本額145,000千元。

倍力資訊2021年營業收入為11億6,472萬元，稅後純益為7,899萬元，每股純益為6.09元。今年上半年營業收入為10億8,954萬元，稅後純益為4,442萬元，每股純益為3.02元。

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