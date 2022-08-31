櫃買中心表示，9月5日將審議天擎積體電路公司（6708）上櫃案。

櫃買中心資料顯示，天擎公司主要是從事無線音視頻晶片設計及雲端系統軟硬體整合應用服務，董事長為呂惠平，推薦證券商是凱基證券、宏遠證券及國泰證券，申請時資本額2億5,595萬元。

天擎公司2021年合併營業收入為3億3,607萬元，稅後純益為3,311萬元，每股純益為1.29元。111年上半年合併營業收入為1億7,495萬元，稅後純益為3,432萬元，每股純益為1.34元。