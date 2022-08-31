櫃買中心表示，9月5日將審議天擎積體電路公司（6708）上櫃案。
櫃買中心資料顯示，天擎公司主要是從事無線音視頻晶片設計及雲端系統軟硬體整合應用服務，董事長為呂惠平，推薦證券商是凱基證券、宏遠證券及國泰證券，申請時資本額2億5,595萬元。
天擎公司2021年合併營業收入為3億3,607萬元，稅後純益為3,311萬元，每股純益為1.29元。111年上半年合併營業收入為1億7,495萬元，稅後純益為3,432萬元，每股純益為1.34元。
櫃買中心表示，9月5日將審議天擎積體電路公司（6708）上櫃案。
櫃買中心資料顯示，天擎公司主要是從事無線音視頻晶片設計及雲端系統軟硬體整合應用服務，董事長為呂惠平，推薦證券商是凱基證券、宏遠證券及國泰證券，申請時資本額2億5,595萬元。
天擎公司2021年合併營業收入為3億3,607萬元，稅後純益為3,311萬元，每股純益為1.29元。111年上半年合併營業收入為1億7,495萬元，稅後純益為3,432萬元，每股純益為1.34元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。