少子化嚴重衝擊高教版圖，近年來已出現不少私校因招生不良等原因而倒閉，教育部今(31)日首度舉行私立高級中等以上學校退場審議會，擬定將於下周二、三再開會，並對外公布專輔學校清單。

立法院已在4月三讀通過〈私立高級中等以上學校退場條例〉，此後便展開相關會議準備與運作，在公告訂定「高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法」後，今日召開第一屆私校退場審議會。

教育部表示，今日會議由教育部政務次長劉孟奇擔任召集人主持，共有委員22人出席，出席人數達全體委員人數3分之2。

教育部說明，為奠定後續議事基礎，本次會議討論內容，包含：教育部私立高級中等以上學校退場審議會設置秘書小組、退場審議會委員迴避規定、保密規定及發言人機制、退場審議會會議規範、專案輔導學校審議重點及原則、專案輔導學校之改善期間審議原則及專案輔導學校之認定審議程序等6個案由。

教育部指出，為配合會議運作，經與會委員決議，同意退場審議會設秘書小組辦理會議行政作業。此外，會議也通過訂定退場審議會迴避規定、保密規定與會議規範，並就專案輔導學校審議重點、原則及程序等建立審議機制。

教育部提到，會議決議建立發言人機制，會議中決議事項如需對外發言時，由召集人或其指定教育部機關代表委員，於會後代表退場審議會統一對外發言。

至於本次會議訂出將對外公告專輔學校名單，據了解，條例公告實施前已納專輔學校，若仍被退審會認定為專輔學校，最多只能有1年改善期，但狀況惡劣者，改善期可能短只有1個月或3個月。而條例公告後被認定是專輔者，改善期為2年，期限最多到民國113年5月31日。