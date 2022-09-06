和泰產險董事會6日再將私募股數從13億股提高至26億股。據指出，主要是因近期疫情升溫，確診申請理賠人數持續增，理賠金額正擴大中，因此，先將私募股數再提高，未來私募股數以26億股為上限，並在股東會決議日起一年內洽特定人分三次募足。

和泰產險在公告指出，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定」， 參考價格為以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告之每股淨值且不低於參考價格之八成，並考量股東權益及私募有價證券於發行後三年內不得自由買賣等因素，提請股東會授權董事會依股東會決議之私募價格範圍，視市場狀況、參考該公司營運狀況及未來展望情形辦理。

和泰產險在公告指出，因應公司未來營運發展需求，擬引進策略性投資人採私募方式向特定人籌募資金，並因私募有價證券3年內限制轉讓之規定，將更確保該公司與策略性投資人之長期合作關係，且考量資金需求的急迫性，故擬不採公開募集方式辦理。據了解，和泰已找到特定人，主要仍是和泰集團相關。

提高增資額度原因，和泰產險表示，主要觀察近期疫情有逐漸升溫趨勢，且理賠申請件數較預期多，確診率不確定性極高。為照顧保戶權益及並對社會大眾負責，和泰產險擬充實營運資金並保留增資空間，因此提高額度。惟增資金額仍在規劃中。