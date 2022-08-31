勵馨基金會新竹分事務所將中秋前夕舉辦2022馨竹孩子回娘家活動，邀請100名曾經服務過的家庭、婦女與兒少回到勵馨新竹分事務所團聚。今年勵馨再次與新竹市風廚師餐飲觀光發展協會合作，提供20道愛心料理，讓弱勢受暴婦幼能共享佳肴歡度中秋節。

新竹風廚師餐飲觀光發展協會是一群由從事餐飲業的同好們致力而成，副會長盧俊斌表示，3年前只是一個小小的零錢箱，燃起他想為大家做更多的想法，希望以行動來支持陪伴，今年計畫以野餐的方式，由店家們提供1店1菜，邀請勵馨的每一個人參與。

勵馨新竹分事務所主任余琴雀向曾服務過的家庭喊話，「無論你是否長大了，這裡都是你的另一個家。」此次舉辦 2022馨竹孩子回娘家活動，對於曾經服務過的家庭、婦女與兒少，期盼關懷戶回到勵馨新竹分事務所，在專屬的娘家團圓。

參與活動的立委高虹安表示，自己處理過家暴婦女、需要關懷家庭的陳情案，她同意重建生活很重要，當政府資源不夠的時候，民間善的力量就能給予支持，她很高興勵馨成為關懷戶的娘家，同時風廚師也展項廚藝強項，大家一起做一件偉大的事情，自己也會再跟勵馨請教第一線實務經驗，一起成就好事。