新北市烏來區今（23）日下午發生一起溺水意外，一名73歲王姓老翁和68歲林姓友人在紅河谷吊橋下戲水時，打算入水拾取水桶，卻不慎溺水，即便被緊急拉上岸仍失去生命跡象，隨後被送往新店耕莘醫院救治，無奈急救一小時左右仍宣告不治。

警方調查，當時王男正要游向溪流中央拿取水桶，不料卻緩緩沉進2公尺深水裡，林男發現後趕忙呼救，附近民眾聽聞跳下水救人，協力將其拉上岸。

警消獲報趕抵，發現王男已經沒了生命跡象，急忙送往新店耕莘醫院急救，但仍於晚間6時15分宣告不治身亡，事故發生原因及確切死因仍待調查釐清。