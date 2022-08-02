醫護接獲消防即時通報，啟動ECPR流程。（院方提供／李奇叡新北傳真）

在新北市烏來區山上務農的57歲林姓男子，日前工作到一半身體不適，疑似急性心肌梗塞，所幸救護人員在車上就立即通知新店耕莘醫院準備急救，後續經ECPR（ECMO＋CPR，葉克膜和高品質心肺復甦術）後順利救回，現已康復出院，今（2）日他受訪時，也感謝消防及醫院的協力相助。

林男當時採完竹筍後身體不適，返家休息也未有改善，家屬立刻撥打119求助，烏來分隊隊員陳文浩與鍾佳龍在車上評估患者疑似急性心肌梗塞，除立即供氧，也馬上通知新店耕莘醫院，準備進行急救。

據了解，林男到院時已呈現呼吸衰竭，緊急插管後仍無法將血氧提升，當下失去脈搏，心跳停止，急診室立即啟動ECPR流程，由心臟外科葉克膜團隊，在患者一邊CPR的同時，也進行葉克膜手術，術後立即送至心導管室，進行心導管手術。

在院方極力搶救下，林男在加護病房治療五天後就順利轉出普通病房，兩周後康復出院。他表示，當時只感覺胸口非常悶痛，一直冒出汗水，到醫院後就忘記發生什麼事，經院方講解才得知自己從鬼門關走一回，他坦言，若沒有耕莘醫院的幫忙，現在可能已經死掉了。

新北市消防局第四大隊副大隊長吳東霖指出，目前新北市具備最先進的「智慧雲端動態救護系統」，救護人員可以在救護車上透過平板回報患者狀況，讓急診室即時掌握患者資訊，增加救援速度。

新店耕莘醫院醫療副院長劉傳捷解釋，患者倒地後4到6分鐘內，腦細胞會開始受損，進一步可能造成腦死。他說，ECPR是各大主流醫院推廣的重症急救模式，而像烏來這類相對偏遠的地區，若醫院能即時接獲通報，啟動ECPR小組，就能大大提升病人的存活率。