雲林縣北港媽祖醫院為增強偏鄉長照資源，在元長鄉開設首間醫事級巷弄長照站。（北港媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

中國醫藥大學北港媽祖醫院為增強偏鄉長照資源，1日在元長鄉新吉社區開辦首間醫事C級巷弄長照站，提供長輩健康促進、預防老化、延緩失能等課程，並有共餐、社會參與活動及關懷訪視服務，將醫院的醫療資源、專業醫療能量及長照資源融入據點課程，進一步為長者健康把關。

元長鄉新吉社區人口老化嚴重，為讓長者有更完善的醫療照護資源，與媽祖醫院合作規畫首間醫事C級巷弄長照站，1日由雲林縣副縣長謝淑亞、媽祖醫院院長吳錫金、元長鄉長李明明、新吉村長陳進朝、新吉社區發展協會理事長林燕堂等人，共同主持啟用儀式。

吳錫金表示，高齡化已是目前台灣的趨勢，如何透過健康促進與數位科技的介入，讓長者改善慢性病、營養不良、肌少症等問題，是醫院守護鄉親的重點，元長鄉原本有4間巷弄長照站，新吉是鄉內第1間醫事級別的長照據點，藉由醫療資源的引進，可進一步幫助長者延緩老化、預防失智。

吳錫金說，雲林海線屬偏鄉地域，各項資源遠不及都會區充裕，但透過巷弄服務站的推動，能夠凝聚社區力量，醫院將提供醫療後援、實體課程規畫運行，以及社工支援等協助，來減少年輕家人的負擔，目前已有20餘名長者報名加入據點，享受更多元的長照服務。

社區居民指出，之前的4間巷弄長照站，主要以長者聚會、關懷為主，比較缺乏醫療相關資源，有了媽祖醫院醫事人員的加入，醫事C級長照點每周一至周五皆開辦全日活動，長者可學習各種預防失能、失智、老化的醫學觀念，希望能夠鼓勵更多老人家走出家門，享受樂活人生。