護理師真的很重要！奇美醫院加護病房醫師陳志金日前收治一名阿伯，詢問親屬關係時發現阿伯的兒子講話結巴，擔心有遺漏其他關鍵家屬，沒想到專科護理師出馬問阿伯一句「你有幾個孫子？」立刻讓阿伯自招了在外面有小三、生了兩個小孩，讓陳志金驚呼護理師太強！「可以到調查局去上班了。」

陳志金在臉書表示，日前他與專科護理師一起去病房對阿伯家屬說明阿伯的病況，首先確認來探病的男女是阿伯的兒子與媳婦，接著又問「你有幾個兄弟姐妹？」讓兒子愣住，看了看老婆，結果老婆搶著回答「一個，只有他一個。」之後解說完病情離開病房，陳志金覺得奇怪，阿伯的兒子是不是有其他家人沒講出來，突然護理師自告奮勇說這問題交給她辦，「我來問阿伯，他比較古意。」

於是專科護理師進病房問患者「阿伯！你有幾個小孩？」阿伯回答「一個！」護理師再問「那你有幾個孫子？」「5、6個！」專科護理師反問阿伯「5個還是6個，你不太確定喔？你兒子生那麼多小孩喔？」這時阿伯認了「沒有啦！有些是另外兩個生的啦！」、「所以，你有三個小孩，另外兩個是小的生的？」阿伯才微笑點點頭。而專科護理師高超的詢問技巧，竟然能想到要問到孫子，讓陳志金佩服「可以到調查局去上班了」。

對此，網友看了也驚呼，紛紛留言：「護理師神助攻」、「處處是學問啊！這不只是是護理師，該叫護理仙了！」、「十個女人九個都有這天賦的功力⋯」、「古意還會在外面偷生兩個 XD」，至於為何醫院會打探病人家事、子女人數和家庭關係，陳志金解釋「一旦關鍵家屬不瞭解病情、沒有參與決策，事後是很容易會衍生糾紛」。