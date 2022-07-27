健保署今公布最新醫療院所財務報告，不少醫院都仰賴非醫務本業作為主要收入來源。醫界人士指出，其實在2017年開始，許多醫院已面臨醫務本業的虧損，經營越來越難，設法提升醫院的收入已成當務之急，除加速推動健保制度改革外，也應擴大醫院自主經營空間，才能解決結構性問題。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，2020年19家醫學中心中，有6、7家的醫務本業都處於虧損狀態。從長期趨勢來看，許多醫療院所在2017年以前，醫務本業都有獲利，但隨著一例一休、住院醫師納入勞基法等政策推動，人事成本不斷上升，經營已越來越困難。面對醫療需求上升，健保點值不但無法1點1元，甚至過去浮動點值還曾低於0.8，對醫療院所的收入產生很大的影響。

洪子仁表示，醫療院所遭遇成本增加、收入減少的雙重夾擊，醫療設備的更新速度也減緩，過去用7年就得更新的設備可能得用到10年，數位轉型、人工智慧也需要大量資金投入，若轉型速度變慢，也會影響年輕人投入醫療行業的意願，這都是當前的隱憂。

「醫療院所的本質是提供醫療服務，不是靠業外的貼補」，洪子仁認為，要扭轉醫療體系醫業本業長期盈餘向下趨勢，設法提升醫院的收入已成當務之急，衛福部正在規劃的健保保費制度改革，當然是必要且應該加速的政策。不過，健保保費提升，解決的是健保基金的財務，並沒有改變健保控制醫院預算的本質，唯有擴大醫院自主經營空間的才能解決這個結構性問題

洪子仁表示，醫院如同所有機構與企業，必須要取得一定的利潤，來進行中長期投資，提升經營體質、研發尖端醫療、培育未來人才、獎賞績效優良的員工，這些都是在醫院經營層次的結構，必須仰賴每年的經營獲利來支應，也是政府應該留給醫院的空間。

他認為，醫院作為全體國民健康的守護者，當然不應該存在暴利，也必須能夠讓底層財務困難的民眾能夠獲得基本的醫療照顧，但若醫院連續多年都無法獲利，而且不是個別醫療院所的單一現象，那麼，下一個27年健保體系所能夠提供的醫療品質，肯定是要江河日下，而全體國人都將是醫院虧損的受害者，這是不能忽視的強烈警訊。