行政院原子能委員會核能研究所爆發採購弊案！原能會核研所2015年間辦理「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案時，承辦的助理工程師陳鈺沛、楊孟北涉嫌要求得標廠商高擎企業以低價的產品充作高價產品，事後驗收不實，其中楊孟北詐取約10萬元，涉犯《貪汙治罪條例》等罪嫌，台北地檢署昨指揮廉政署搜索5處地點，訊問陳女、楊男、吳男，檢方訊後今凌晨聲押禁見陳女、楊男10萬交保、吳男40萬元交保。

廉政署獲報，原能會核研所2015年3月間辦理金額140多萬元的「熱水力耦合非破壞檢驗設備」採購案時，由助理工程師陳鈺沛負責採購，另時任助理工程師的楊孟北因研究業務需要，為該採購案的申請人。

楊、陳明知採購案中的「感測針頭」項目，後來因故不需要，但還請得標廠商交貨，卻私下勾結廠商提供便宜、外型類似的「溫度感測針」魚目混珠，楊並不實驗收，讓廠商以低價產品賺取價差，事後楊分得10萬元，涉嫌貪汙罪。