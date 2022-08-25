比利時及英國雙國籍17歲少年麥克．羅瑟福德（Mack Rutherford）今天駕飛機抵達保加利亞，成為史上獨駕飛機環繞地球的最年輕飛行員。

法新社報導，麥克於今年3月從保加利亞起飛，一共飛行5個月又1天，於今天飛回保加利亞城鎮拉多米爾（Radomir）附近一座小型機場，寫下獨駕飛機環球最年輕飛行員紀錄。

麥克在著陸後表示：「我試圖透過這次旅行，展現年輕人可以有所作為，只要追隨你的夢想。」他還說：「我不確定自己是否還想打破其他紀錄，我現在只想回到學校趕上進度。」

麥克這次創下紀錄，一共在空中飛行221個小時，航程達5萬4000公里，行經30個國家。他來自飛行員世家，年僅7歲時就首嘗操控飛機的滋味。

他的現年20歲姊姊薩拉．羅瑟福德（Zara Rutherford）曾於2021年8月18日從比利時啟程，費時5個月飛越5大洲，最後以19歲年紀成為獨駕飛機環繞全球最年輕女性，途中曾降落台灣過夜並享用珍珠奶茶。

今年7月22日，麥克曾追隨姊姊薩拉的腳步，在挑戰獨駕飛機環球最年輕飛行員紀錄期間，飛抵台灣松山機場。

麥克在抵達松山機場後，曾依照台灣防疫規定，搭乘防疫巴士前往防疫旅館。上車前，他穿上松山機場特別為他製作的T恤，在機坪與去年底挑戰環球飛行來台的姐姐薩拉人形立牌合照。

在台期間，松山機場工作人員曾為麥克獻上最有台灣味的歡迎禮物—珍珠奶茶，讓他帶到旅館享用，當時麥克年紀為16歲，之後在飛行期間度過17歲生日。

根據先前報導，羅瑟福德姊弟的父母都是飛行員，父親還曾在英國皇家空軍（Royal Air Force）飛過，將對翱翔天際的熱情傳給了孩子。

但他們的母親曾透露，她最初並不太願意讓兒子從事這麼危險的計畫，但兒子寫了封長信，解釋他這麼做的理由後，她最後決定讓步。她表示：「我哭了又哭，最後告訴他說『好吧，去吧，我不想粉碎你的夢想』。」（譯者：陳正健）1110825