明德外役監逃犯林信吾殺害2名員警，蔡英文總統下令通盤檢討外役監標準，國民黨立法院黨團指控，綠委2年前提案修訂《外役監條例》放寬遴選資格，是為特定人量身訂做。對此，民進黨立法院黨團今（25日）開記者會回應，痛斥是移花接木、模糊焦點的說法。

國民黨團指控，《外役監條例》修法放寬，是因為監察院長陳菊介入，並由4名高雄市民進黨立委邱志偉、許智傑、趙天麟、邱議瑩提案修訂，要替有陳菊代理人之稱的「李清福」量身修法，呼籲陳菊、綠委出面說明。

民進黨立法院黨團表示，林信吾殺害2名員警，他之所以可以轉到外役監服刑，是因2014年修法放寬，當時為國民黨執政、在立院占多數，並由時任國民黨召委廖正井通過，讓外役監放寬到第三級重刑犯，國民黨避而不談。

此外，2020年修法時，即使民進黨立委占多數，國民黨立委也未提議表決，國民黨不該用片面資訊，扭曲立法過程，是移花接木、模糊焦點。

民進黨立委邱志偉昨指出，國民黨議員徐巧芯不當影射、錯誤連結，她應該要看清楚修法提案的內容及要旨，修法過程是相當嚴謹，且與法務部多次溝通、經朝野協商，並非為了特地某人而修法，當時修法僅針對「累犯」的定義做調整，讓第一次犯罪刑期在6月以下者也有機會申請外役監，當時全國符合資格者約2000至3000人。