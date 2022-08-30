國民黨30日召開記者會指桃園市長鄭文燦以新聞稿施壓放寬3＋11檢疫措施，鄭文燦對此回應，這個會議他沒有參加，如果有參加他退出政治，指控的人假設沒有拿出證據，請按照同一標準。

市府也發出新聞稿，副發言人卓芷戎表示，監察院8月22日已詳細說明3＋11決策過程，是經過指揮中心各組專家研議後，再經指揮官拍板決定，這是中央單位專業的判斷與決策。此外，指揮中心發言人莊人祥8月23日也清楚說明放寬始末。事實證明，鄭文燦市長並未參與機組員檢疫政策的會議。

卓芷戎指出，桃園市機師工會多次向各中央單位及地方政府陳情，希望主管機關能夠注重機組員的身心健康，確保飛航安全。市府接見機師工會陳情，發布新聞稿，說明陳情內容，這是正常的SOP。事後，市府也沒有發函給指揮中心，主要因為機組員檢疫是中央權責。鄭市長未參與3＋11決策，也沒有任何要求3＋11的發言，施壓的說法是憑空捏造的。