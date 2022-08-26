星宇航空因應機隊成長、航線擴張及為疫後旅遊業復甦做準備，今再度擴大徵才，包含客艙組員、機務、簽派、法務、財務、資訊及行政內勤等共計開出約60項職缺，歡迎對航空業懷有熱忱者加入星宇團隊。

星宇航空執行長翟健華表示，在疫情衝擊期間，許多觀光旅遊相關產業執行人力調整措施，但星宇航空在人才的招募上從未停下腳步，並持續投入各項基礎建設、拓展航線佈局，盼能延攬更多優秀專才加入星宇航空的團隊，共同攜手為後疫情時代的旅客，提供更加精緻優質的飛航體驗。

2022年為星宇航空機隊擴張最快速的一年，預計至今年底，機隊規模將達13架A321neo、4架A330neo以及2架A350-900新機。星宇本次開出的職缺中，擴增招募數名飛機系統工程師，包括航機系統、客艙、結構及儀電工程師。

星宇指出，飛機系統工程師如同航機的醫生，需具備豐富的專業知識及熱忱，歡迎理工相關科系或具航機維修經驗者投遞履歷，錄取後將接受為期2至4個月的訓練課程，包含民航法規、基礎機型以及專業系統等。

星宇航空目前開出職缺領域包含客艙組員、機務、資訊、財務、法務、營運、客服、簽派、維修工程師以及網頁設計師等，未來也將配合企業發展營運需求更新職缺資訊。