加州政府今天規定，加州2035年起銷售的新車皆須為零排放。這個全美人口最多的州這項致力減少溫室氣體排放的努力，被視為引領全美的打擊暖化舉措。

法新社報導，這項廣受好評的措施，受到環保人士的歡迎，他們希望這能促使美國其他地方，加速電動車的普及。

針對銷售給加州4000萬人的新車，相關規定要求零排放新車必須不斷增加，13年後所有新車都須為零排放。

加州空氣資源局（California Air Resources Board） 說：「這個時間表展現十足企圖心，且是能夠達成的。當今年出生的孩子準備進入中學時，屆時只有零排放或限量的插電式油電複合動力車（PHEV）新車能在加州銷售。」

加州空氣資源局表示，這項新規定帶來的健康好處將會十分顯著。該局被賦予任務找出方法，以執行州長紐松（Gavin Newsom）要該州汽車業轉型的命令。

「到2037年，這項措施將使輕型車輛排放造成的汙染減少25%。」

「這對所有加州人來說都是好事，尤其對沿公路和交通要道的環境與經濟負擔最重地區來說更是如此。」

該局表示，從2026年至2040年，這項新規定預期將讓因心肺問題死亡的人數減少1290人，使因心血管或呼吸系統疾病住院的人數降低460人，因哮喘而送急診的人數少掉650人。