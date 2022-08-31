嘉義市鐵路高架化新車站將施工，後站至第2月台間的地下人行通道中秋節後永久封閉。（廖素慧攝）

嘉義車站南側站外天橋明年起停用拆除。（廖素慧攝）

嘉義車站北側站內天橋預計2024年起停用拆除。（廖素慧攝）

嘉義市區鐵路高架化的新車站即將開挖施工，先前發生後站與第2月台間的地下人行道被挖破洞崩塌事故，施工安全惹疑慮，市長黃敏惠昨日視察施工進度及工區的安全措施，宣布9月15日起永久封閉這段地下通道，並期許鐵高軌道如期於2025年通車。

嘉義市區鐵路高架化計畫「C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程」，今年3月31日動土，3座車站工程進入全面施工階段，其中，規模最大、最具指標性的「嘉義高架車站」近期將開挖施工，旅客動線跟著改變。

交通部鐵道局中部工程處長黃奇偉指出，旅客進出動線將分3階段改道，第1階段於中秋連假後9月15日起封閉第2月台至後站的人行地下道，由於未來將開挖車站區地下室，因而此地下道會拆除。

依鐵道局中工處規畫，第2階段於2023年1月1日至12月31日，封閉南側站外天橋，旅客改走北側站內天橋；第3階段預定於2024年1月1日至2026年12月25日，改走南側站外臨時天橋，拆除北側站內天橋。

黃敏惠表示，嘉義高架車站工程即將進入全面施工，新車站地下室開挖工程期間，將對市民及旅客進出車站有很大影響，施工期長達4年，期待新車站完工後，能縫合前後站交通、促進土地利用價值，嘉義市大發展。

黃敏惠表示，嘉義市區鐵路高架化工程總進度約44％，有鑑於日前發生施工事故，特別請相關單位加強工安品質及民眾安全、便利性，並兼顧鐵高工程只能快、不能慢，全力朝2025年通車、2026年「如期如質」完工的目標努力。