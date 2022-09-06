基層跑透透！民進黨新竹市長候選人沈慧虹近日接受記者貼身採訪，從早到晚馬不停蹄的行程，連在車上都忍不住職業病發作，還會通報紅綠燈問題。面對三腳督選情，她自信表示在三位候選人中她最熟悉市政，相較民眾黨黨主席說他推的台北市長候選人、前副市長黃珊珊可立即上手，為什麼在他的家鄉(新竹)卻要推曾到北市府實習的實習生高虹安？

沈慧虹4日在臉書分享，她帶著30年公務員行政經驗第一次參選，從與在地民眾互動到講述理念的慧虹開講，還有與幕僚的政策腦力激盪，謝謝民視記者貼身採訪一整天行程，她也希望透過這些幕後花絮，讓市民朋友更加認識她。

沈慧虹表示，她很驕傲有把自己認為對的事，堅持做到好也堅持做對。（圖／取自沈慧虹臉書）

在報導中，可見沈慧虹整天行程滿檔，上午到社區關懷站與長輩互動外，更應景贈送中秋佳節的蛋黃酥，結束後在路邊與長輩道別時，還遇到一位熱情民眾騎車經過特別停下來，握著她的手為她加油，感謝這7年為新竹帶來的改變。

趕行程的途中，沈慧虹還職業病發作，一看到路上紅綠燈、車格或標線不對，就會打電話通報，政策控的她也在車上細數政績，包括從零到有引進YouBike，改造新竹火車站，包括前後站地下道、新竹轉運站與站前廣場，打造新竹市門面，更打通居民等了30年的公道三路，她在地方宣講會上還感謝過去的市長，「把最難的500公尺留給沈慧虹，代表我做得到！」

沈慧虹表示，她很驕傲有把自己認為對的事，堅持做好也堅持做對，接下來，也請市民朋友繼續相信她、跟著她。