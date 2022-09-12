國民黨新竹市長候選人林耕仁今（12）日公開四項年輕人「公共參與」政見，宣示市府將敞開雙手、歡迎年輕人加入。

林耕仁今於臉書指出，在年輕時由於「把自己照顧好就好」的鐵律，留下了未能更早開始從政、幫助到更多人的遺憾，他認為這樣的束縛須被解放，同時參與公共事務的平台環境更須公平公開，以提供年輕人實現理想抱負的舞台。

因此林耕仁保證，未來若當選市長，會更加重視年輕人的聲音，並支持年輕人改變社會的行動，而他所提出青年政策中的四項「公共參與」政見分別為：

一、提升新竹市青年事務委員會功能，增加青年代表比例，強化青年委員代表性，跳脫純諮詢角色，實際參與政策執行。

二、定期舉辦青年參與公共事務論壇，鼓勵青年參與公共事務，探討可行的市政提案，針對地方需求與國際趨勢持續推動多元青年政策。

三、公開票選青年委員會市政提案，得票數前三名列入施政參考，並由相關部門進行評估與政策研擬，並邀請提案的青年委員共同參與。

四、定期盤點市政府職缺資訊，擴大在地青年申請實習工讀機會，加深青年對於政府部門運作的認識與理解，並啟發青年參與公共事務的熱誠與投入。

最後，林耕仁表示，未來的新竹市政府將敞開雙手，擁抱青年的加入，「WE WANT YOUTH」，團隊需要、也重視年輕人的觀點與行動，「一起為新竹市民拚好日子」。