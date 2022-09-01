裕隆日產汽車推出NISSAN數位銷售顧問服務，精選全台經銷商150位績優業務同仁成為數位銷售顧問，於NISSAN官網線上提供顧客專業購車諮詢服務，可依所在區域選擇最近展示中心的NISSAN數位銷售顧問，查看其自我介紹及銷售簡歷等資料，快速找到適合的數位銷售顧問，並可透過LINE、手機、Facebook或Instagram等多元管道與NISSAN數位銷售顧問聯繫諮詢，讓消費者不用出門也可輕鬆瞭解完整購車資訊。

消費者網路消費需求逐年上升，疫情影響也帶動線上銷售服務模式興起，因應企業數位轉型趨勢，為了帶給顧客更貼心便利的購車體驗。NISSAN秉持「技術日產 智行未來」品牌內涵，不斷創新自我及與時俱進，因應現今消費者網路消費需求逐年上升、線上銷售服務模式興起及企業數位轉型趨勢，自即日起正式推出NISSAN數位銷售顧問服務。

透過NISSAN官網的數位銷售顧問平台，顧客可運用LINE、手機、Facebook或Instagram等多元管道與NISSAN數位銷售顧問聯繫，數位銷售顧問將為顧客介紹NISSAN車款及提供購車優惠訊息，讓顧客在線上就能完整了解所有購車資訊，或安排至NISSAN展示中心體驗賞車或到府賞車與試乘等服務，讓顧客能實際體驗NISSAN車款操駕的樂趣。

為能持續提供消費者最專業優質的線上諮詢體驗，NISSAN將透過系統化的數位銷售顧問遴選機制，每年定期精選出各展示中心在銷售與顧客服務上表現績優的業務同仁，並經過一系列精心安排的專業培訓，確保NISSAN數位銷售顧問服務品質。

裕日車2022年首次精選出150位績優業務同仁榮登NISSAN官網的數位銷售顧問平台，消費者可依所在區域選擇最近展示中心的數位銷售顧問，查看其自我介紹及銷售簡歷等資料，快速找到最適合的數位銷售顧問，體驗貼心專業的線上諮詢，不用出門也可輕鬆瞭解完整購車資訊。

在疫情期間想出門買車，卻又擔心發生群聚風險，只能延後購車的時間，NISSAN為讓顧客能安心享受購車服務，已推出包含「VIP包場賞車」、「互動式線上賞車」及「網路預約、到府試乘」等貼心服務，提供安心、安全的賞車體驗，一同守護消費者健康。