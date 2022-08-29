加州空氣資源委員會（CARB）25日表決通過在2035年前禁售汽柴油新車規定後，研調機構Evercore ISI的專家預測，新禁令將使美國電動車市占率從目前約8％，上升至2025年的17％至20％區間，2030年達35％，2035年上看75％。

根據Evercore資料，雖然加州占全美整體新車銷售比率約9％，但占整體新電動車銷售比率卻高達約38％。

因此加州電動車銷售持續增加，和為各州起示範作用下，對推升全美電動車市占率有極大幫助。

加州新禁令積極透過分階段方式，要求車商逐步提高零碳排放新車的銷售比例，來達成其推動電動車的目標。

其要求2026年前包含轎車、皮卡和休旅車等新車銷售必須有35％是零排放車輛，2030年前比率上升至68％，然後2035年前達成100％。

加州州長紐森（Gavin Newsom）早在2020年12月，提出2035年前禁售汽柴油新車目標，並要求州政府官員著手推動相關計畫。

隨著氣候異常愈來愈明顯，各大車廠爭相投資電動車，美國已有十多個州政府也要跟進加州的做法。

加州新法是美國首個地方政府，禁止銷售以內燃引擎為動力的汽柴油車。但其僅禁止汽柴油新車銷售，民眾仍然可以駕駛並買賣現有的汽柴油中古車。

加州新車經銷商協會（CNCDA）稍早前評估上半年加州電動車市占率，從去年同期的9.5％上升至15.1％。

汽車資訊網Edmunds.com資料顯示，全美上半年電動車市占率，從去年同期的2.7％大幅上升至將近6％。