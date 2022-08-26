美國政府本週宣布將為許多大學畢業生免除1萬美元（新台幣30.25萬元）額度學貸，白宮表示，若符合資格者當中有3/4申請，每年粗估約需花費240億美元（新台幣7250億元）。

路透社報導，美國總統拜登24日宣布這項政策，不僅履行他在2020年總統大選時的競選承諾，也可能有助他所屬民主黨在11月國會選舉選情。

部分經濟學家認為，免除學貸反而會助長通貨膨脹；共和黨則大多反對減免學貸，認為這麼做不公平，因為這將不成比例地幫助更高收入的人。

白宮24日稱還未決定這項方案的花費，但白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「假設有75%的人決定接受總統的學貸減免計畫，估算一下平均現金流，每年大約是240億美元。」

美國大學學費遠高於大多數富裕國，美國消費者背負著1.75兆美元的學生貸款，大部分為對聯邦政府的欠債。