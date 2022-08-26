央行本周公布7月台灣的M1B、M2年增率出現死亡交叉，為2008年1月以來再現。投資人如何在資金面死亡交叉的環境下進行操作？法人建議，操作面偏重中小型股和內資法人標的股。

永豐投顧認為，從過去經驗看，M1B、M2年增率這兩者年增率與股市變化節奏符合，且不論因果關係，台股已脫離過去量能高潮，必須習慣低量能環境，故中小型股與國內法人選股的重要性明顯抬升。從長線觀點，台股季線仍在下降，如果維持現有價位，要扭轉趨勢還需要堅守一個月，因此短線不宜過度投入，須提防股市震盪。而月線兩次測試成功，建議區間操作。

本周(8/22-8/26)三大法人動向如下：集中市場外資賣超369.89億元，投信買超76.26億，自營商含避險賣超19.52元，三大法人合計賣超313.15億元。融資增12.05億元，融資餘額1,940.91億；融券增12,765張，融券餘額621,518張，投信獨撐，散戶謹慎。上櫃股票方面，外資賣超32.69億，投信買超37.32億，自營商賣超0.25億元，三大法人合計買超4.38億元。OTC融資增17.74億，融資餘額602.95億，融券增9,796張，融券餘額153,661張。投信積極操作。

本周上市領漲驅動股前五檔是北極星藥業-KY(6550)、長榮航(2618)、華航(2610)、上品(4770)與台塑化(6505)，領跌驅動股是台積電(2330)、矽力-KY(6415)、聯發科(2454)、長榮(2603)與聯電(2303)，由此可看出，權值股不分產業都處於弱勢，因為外資賣壓罩頂。至於上櫃領漲驅動股是合一(4743)、中天(4128)、台康生技(6589)、信驊(5274)與寶雅(5904)，領跌驅動股是環球晶(6488)、力旺(3529)、穩懋(3105)與鈊象(3293)，生技股全面出擊，內資另闢蹊徑。