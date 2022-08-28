路透今天上午引述3名美國官員的話說，2艘美國海軍軍艦正在台灣海峽內航行。路透報導，這是自美國眾議院議長裴洛西訪問台灣以來，美軍首次穿越台灣海峽的行動。

執行穿越海峽任務的是2艘提康德羅加級巡洋艦，分別是「錢瑟洛斯維爾」號（CG-62）和「安提坦」號巡洋艦（CG-54），路透在發稿（台北時間10點半）時表示，穿越台灣海峽行動「仍在進行中」。

美國國防部負責政策事務的副部長科林·卡爾（Colin Kahl）日前對中共解放軍的軍演回應稱，美方「不會上鈎」。他當時還預告，美軍將在未來幾周內穿行台灣海峽。

對於美軍軍艦穿越台灣海峽一事，中國國防部、外交部有過多次回應。近期，中國駐美大使秦剛在華盛頓接受外媒採訪時候表示，美方在這一地區做得太過了，美方2012年至今在台灣海峽進行近100次過航，加劇緊張局勢，助長「台獨」勢力囂張氣燄。