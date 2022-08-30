兩艘美國飛彈巡洋艦週末穿過台灣海峽之後，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）29日表示，未來大家將繼續見到美國在當地的存在和演習，以應對「中國的挑釁及破壞地區穩定的行為」，這是為了台灣的最佳利益，也是促進西太平洋的穩定。

美軍兩艘提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam）和「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）週日通過台灣海峽。大陸外交部發言人趙立堅隨後批評美國軍艦藉航行自由炫耀武力，是台海和平穩定的「麻煩製造者」。

美國之音報導，在29日的白宮例行記者會上，有記者問尚皮耶，在台海局勢緊張之際，派遣美國軍艦穿過台灣海峽的必要性是什麼？尚皮耶回應，美國印太司令部已就此事發布聲明，美國在28日派遣軍艦例行性通過台灣海峽是依據國際法，並展現美國對自由開放印太地區的承諾。

她說，在未來的數日、數週和數月都會見到美國在當地的存在、姿態和演習，以應對中國的挑釁及破壞穩定的行為，美國的想法是要引導西太平洋地區邁向更大的穩定。

尚皮耶接著說，這不是關於美國和中國，而是關於什麼才是最符合台灣的最佳利益，以及地區的利益。所以美方對台灣的政策經過數十年也跨越不同行政當局，至今仍然保持一致。

尚皮耶說，美國仍然致力於一個中國政策，並依據這項政策繼續在國際法允許的地方，以符合美方長期的航行自由的方式飛越、航行和行動，包括展開標準的從空中和海上通過台灣海峽的行動，以保護該地區。