宜蘭縣羅東鎮公所再度與公視合辦「2022台灣國際兒童影展在羅東」活動，9月14日至17日在羅東鎮展演廳播放12部精選電影。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東鎮公所再度與公視合辦「2022台灣國際兒童影展在羅東」活動，9月14日至17日在羅東鎮展演廳播放12部精選電影；今（5日）記者會現場，特別邀請浩子分享環遊世界的故事；羅東鎮長吳秋齡表示，讓小朋友從小扎根，透過電影帶領孩子們走向世界，開拓想像與國際視野。

2020年開始舉辦台灣國際兒童影展在羅東的活動，去年因疫情關係而停辦，今年再度與公視合辦，主題為「未來旋轉門」，9月14日至17日在羅東鎮展演廳播放，共8個場次，精選11個國家、共12部電影，映後有教育專家與觀眾的座談，讓孩子更理解影片涵義，藉此拓展想像與國際視野。

浩子分享，2016年花費百萬元與家人自助旅行、走遍13個國家，1家4口不論遇到好的、壞的，都是在一起的，把世界看大了以後，所有的煩惱就會縮小，彼此的心凝聚在一起，不會抱怨、珍惜眼前美好的人事物；直呼看了國際影展，感覺就像第2次環遊世界。

吳秋齡表示，長期推動地方文化，讓小朋友從小扎根，因此特別委託公視嚴選國際得獎佳作的電影，用影片說故事，引導在孩子們與國際接軌，藉由影片環遊世界，拓展國際觀。另於9月17日上午10時加開一場《關機夏令營》，讓更多民眾可以觀賞到。

公視國際部經理（策展人）郭菀玲表示，此次「未來旋轉門」的主題，主要是這2年疫情帶來的不確定性，讓大家對於未來的想像沒有辦法像過去這麼理所當然的認定，遂呼應主題，思考有沒有旋轉門可穿梭到另一個世界，希望孩子充滿無限想像跟可能性，能有更多的勇氣、經驗去面對成長的過程。

公所說明，台灣國際兒童影展列車開進羅東，免費入場，觀影票券9月12日至16日每日上午9時至12時、下午1時至5時，在羅東鎮公所的觀光發展所開放索取，每人每場次限索4張，數量有限。場次資訊與索票辦法詳見羅東觀光旅遊網：http://travel.lotong.gov.tw/index.html 。