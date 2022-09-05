國民黨台北市長參選人蔣萬安今出席「我們的『經』驗」特展，被問到未來會有什麼女性相關政見，對此，蔣萬安說，除了獎勵生育，未來在衛生棉政策不只提供給國中生，將會擴大到國小和高中。

檢視「三腳督」的台北市長參選人政見，卻發現竟都毫無具體推動「性別平權」的政策，婦女團隊也希望參選人能提出更具體的政見，蔣萬安表示，未來將會陸續推出更多照顧女性的政見，像是台北市將提供懷孕婦女愛心專車，讓懷孕婦女開始，不管是產檢或是生產後一個月，都跟計程車或公共運輸業者合作，提供免費的專車讓他們能夠無後顧之憂安心產檢。

至於台北市目前僅對於國中生提供200元衛生棉，蔣萬安強調，希望未來擴大對象包括國小和高中生，校園內也能提供衛生棉，讓學生碰到月經來不會措手不及，此外，小學第一次初經來很緊張，如何引導到保健室開始衛教，知道小紅帽跟月經教育著力很多，盼能與民間合作，讓相關教育融入常態性課程。