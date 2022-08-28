投資詐騙年年有今年特別多！金管會證期局副局長高晶萍指出，2022年前七月已接獲385件投資詐騙陳情案件，超越2021年全年的336件。她分析，主要是近二年股市熱絡，詐騙集團主題式地持續利用低成本的電話、LINE或簡訊，無差別傳送詐騙訊息吸引投資人，面對詐騙集團鋪天蓋地傳送詐騙簡訊，金管會已請證交所研議「短期密集式」防詐宣導。

「我是XX證券王小姐，你不記得我了嗎？有急事找請加我LINE。」2022年以來，類似的詐騙簡訊無孔不入，企圖誘導民眾踏入投資詐騙陷阱，高晶萍表示，詐騙陳情統計是從2021年開始，2021年前六月有96件、去年7月至12月有240件、全年336件，而今年光是前七月就385件，已超過去年全年。

高晶萍分析詐騙案件增加的原因，主要是近二年股市交易熱絡，詐騙集團利用民眾希望快速獲利的心理，選定投資主題進行詐騙，更容易誘使投資人受騙，加上詐騙集團持續利用低成本的電話、LINE或簡訊，無差別傳送詐騙訊息接觸大眾。

高晶萍指出，針對投資詐騙案暴增，金管會已和相關公會及周邊單位持續廣泛對投資人進行教育宣導，讓投資人能提高警覺，遇到異常或不法情事可積極舉報、打擊詐騙。

高晶萍指出，為維護投資人權益，金管會已和周邊單位及執法單位合作反詐騙。一是與警政機關密切合作、建立聯繫窗口，針對金管會蒐集到的犯罪情資，移請刑事警察局參酌辦理。

同時，金管會已請周邊單位建置防詐騙及查詢合法業者專區，若有遭到冒名的名人出面澄清，也會刊登相關內容；針對國際投資或非法業者，同樣已建置警示專區，投資人可至證券相關公會網站專區查詢。

高晶萍表示，去年股市屢屢創新高，詐騙集團也不斷祭出高投報率、名人帶領投資等陷阱誘導民眾，因此金管會2021年12月5日也設立反詐騙諮詢專線02-2737-3434，由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務。

高晶萍指出，詐騙情形屢見不鮮，最重要還是要讓民眾有警覺心，所以透過各種教育宣導或宣廣活動持續示警，已多次發布新聞稿呼籲投資人注意風險、結合周邊單位和相關公會舉辦座談會、大學社團反詐騙活動，並透過平面或數位媒介，例如拍攝短片、海報等，甚至透過捷運廣告提醒民眾。

高晶萍坦言，金管會做了很多宣導，網頁上也都查得到相關反詐騙訊息，但投資人要點進去看，才會發揮效果、提高警覺心，因此金管會近日已請證交所召集相關單位研議「短期密集式」宣導，想辦法讓民眾較能接觸到宣導教材，進而提高警覺，不再受詐騙招數迷惑。