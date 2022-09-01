近期柬埔寨詐騙事件頻傳，行政院啟動跨部會救援會議，至今（1日）止，公私協力共救援151人回國，其中有少部分是犯罪嫌疑人，另，警政署偵破53件相關案件，偵辦145名嫌犯，其中43人收押。行政院發言人羅秉成表示，返國被害人中是否也具有嫌犯雙重身分或是詐騙集團幹部，都要調查清楚，要藉此降低電信詐欺對國人的危害。

羅秉成今（1日）主持行政院院會後記者會，媒體詢問柬埔寨專案會議進度，羅秉成表示，柬埔寨人口販運事件，周邊各國都受到影響，台灣也不例外，這段時間從7月底至今，政府跨部會合作、成立若干專案，包含救援專案、究責專案。

他說，救援方面加強與外國、其他國家國際合作，協助被害人早日回國，感謝國人同胞不分你我，協助救援，國人也因為不同管道救援得以回國。公私協力至今（1日）救援151人返國，救援案件中，發現有些救援回來的國人，少部分是犯罪嫌疑人，相關媒體也有報導。

羅秉成強調，除了從境外接返的國人有涉嫌犯罪，無論被害人或是嫌犯都以能夠接返為原則，回國後，被害人鑑別是否是被害人抑或是詐騙集團幹部，都要調查清楚；警政署已偵破53件相關案件，偵辦145名嫌犯，其中43人收押；高檢署成立專案，各地檢署偵辦案件有103件，其中警政署偵辦93件、調查局偵辦10件。

羅秉成說，一方面要救援國人從柬埔寨返國外，也希望透過這次事件盡最大努力瓦解詐騙犯罪集團，降低電信詐欺對國人的危害。