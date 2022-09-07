雲林夜晚爆槍響！男因投資糾紛遭連開10槍 腿部中槍送醫 21:302022/09/07 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣虎尾鎮1名經營當鋪男子，與鄧姓男子疑因投資糾紛，7日晚間6點許在虎尾鎮光復路當鋪前遭鄧男槍擊，被害男子遭射中右腳，送虎尾若瑟醫院治療，無生命危險。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣虎尾鎮1名經營當鋪男子，與鄧姓男子疑因投資糾紛，7日晚間6點許在虎尾鎮光復路當鋪前遭鄧男槍擊，被害男子遭射中右腳，送虎尾若瑟醫院治療，無生命危險。（翻攝照片） 雲林縣虎尾鎮1名經營當鋪男子，與鄧姓男子疑因投資糾紛，7日晚間6點許在虎尾鎮光復路當鋪前遭鄧男槍擊，被害男子遭射中右腳，送虎尾若瑟醫院治療，無生命危險。（翻攝照片） 雲林縣虎尾鎮1名經營當鋪男子，與鄧姓男子疑因投資糾紛，7日晚間6點許在虎尾鎮光復路當鋪前遭鄧男槍擊，被害男子遭射中右腳，送虎尾若瑟醫院治療，無生命危險，鄧嫌隨後到虎尾派出所自首，全案由警方偵辦中。 南京大屠殺彩照出現在美國當鋪！老闆看不下去 陸館急聯繫 轟！雲林雜貨店瓦斯氣爆 婦人多處灼傷送醫無生命危險 台糖循環豬場再添一座 虎尾場減排除臭零廢無污 #投資糾紛 #右腳 #虎尾 #無生命危險 #當鋪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 封測大廠矽品徵才 為虎尾園區新廠作準備 15:442022/08/10 財經 虎尾區4諸侯之爭 藍綠對決3鄉鎮長 04:102022/09/05 地方新聞 虎尾中元文化祭復辦 張麗善邀全台民眾來體驗 15:592022/08/02 生活 虎尾區4鄉鎮長選舉 3鄉鎮藍綠對決、元長鄉同額競選 17:512022/09/04 政治 為虎尾新廠做準備 雲林矽品徵才 04:102022/08/11 地方新聞 雲林虎尾區4鄉鎮長 藍營開放參選 04:102022/08/18 地方新聞 北港青銀徵才活動 半導體大廠矽品首次參與雲林徵才 13:392022/08/13 生活 雲林鄉鎮民進黨唯一尚未提名 虎尾鎮長丁學忠連任氣勢旺 18:562022/08/11 政治 醫護堅守防疫崗位 虎尾魅力商圈中秋送愛若瑟醫院 16:472022/09/07 生活 推動中科二林.虎尾園區 中科管理局今辦招商說明會 17:392022/08/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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