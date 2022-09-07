雲林縣虎尾鎮1名經營當鋪男子，與鄧姓男子疑因投資糾紛，7日晚間6點許在虎尾鎮光復路當鋪前遭鄧男槍擊，被害男子遭射中右腳，送虎尾若瑟醫院治療，無生命危險。（翻攝照片）

雲林縣虎尾鎮1名經營當鋪男子，與鄧姓男子疑因投資糾紛，7日晚間6點許在虎尾鎮光復路當鋪前遭鄧男槍擊，被害男子遭射中右腳，送虎尾若瑟醫院治療，無生命危險。（翻攝照片）

雲林縣虎尾鎮1名經營當鋪男子，與鄧姓男子疑因投資糾紛，7日晚間6點許在虎尾鎮光復路當鋪前遭鄧男槍擊，被害男子遭射中右腳，送虎尾若瑟醫院治療，無生命危險，鄧嫌隨後到虎尾派出所自首，全案由警方偵辦中。