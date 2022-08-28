大陸南方近日氣溫下降、上游旱情趨緩，加上正值大潮汛，上海的河湖水位有所回升。陸媒報導，目前上海全市14個水利控制片都處於正常水位，生態用水、灌溉用水、航運需求能夠基本得到保證。

澎湃新聞報導，8月1日以來，上海全市高溫日多達22天，累計降水量68.5公厘，比多年同期154.2公厘偏少近6成，疊加長江中下游地區普遍持續高溫乾旱，長江和太湖來水減少，黃浦江幹流、長江口潮位為近20年同期最低，以吳淞口站為例，平均高潮位和低潮位分別是3.41公尺、1.11公尺，比歷史同期（2000-2021年）分別低30公分和18公分，最低潮位僅為0.54公尺。

為確保內河水位，上海水務部門加強全市水閘引排水調度，採取漲潮時增加引水，落潮時關閘減少排水等措施。據統計，8月1日以來，全市水利片周邊170餘座水閘引水2092閘次，累計9621小時，排水1979閘次、累計1萬1615小時，較去年同期引水增加20％、排水減少10％左右。

目前，全市14個水利控制片都處於正常水位，生態用水、灌溉用水、航運需求能夠基本得到保證。據介紹，全市27座主要通航船閘自8月以來，通航總量為2.91萬艘次，與去年同期的2.95萬艘次基本保持持平。

近日，隨著上海氣溫下降、上游旱情趨緩，加上大潮汛帶來的外河潮位升高，將進一步減緩相關船閘的通航壓力。