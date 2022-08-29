自行車組裝大廠-愛地雅（8933）上半年獲利激增，加上在手訂單滿檔，全球生產基地均計劃擴廠與擴產，年產能預計增3成，營運出現轉機。

台股29日開盤重挫逾400點，愛地雅開盤不久股價隨即逆勢翻紅，盤中最高衝上16元、漲幅約3％，目前成交量已衝破9,000張！愛地雅由於近期價量齊揚，已被列為警示股。

無獨有偶，自行車零組件廠-日馳（1526），上半年獲利大躍進、EPS達3.49元的同期新高，29日早盤股價一度由黑翻紅、最高來到58.20元，成交量已破千張。

愛地雅表示，全球生產基地大擴產將聚焦在高單價、高毛利的電動輔助自行車（E-bike）產品，今年E-bike營收占比預估還不及10％，台灣廠擴產完成後，明年占比有機會衝到20％～25％。

愛地雅上半年營收24.3億元，年增23％，三率三升創近五年新高，上半年毛利率達15％，較2017年至2019年的8％、近翻倍成長，EPS達0.56元，獲利創下近五年新高。