豐興(2015)周一(8月29日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋基價也每公噸上漲400元，廢鋼、鋼筋已連續三周上升，漲幅約1.98%-2.94%。型鋼產品基價則持續平盤。

回顧上周8月22日盤價，日美盤價持續走揚，豐興上周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲500元，鋼筋基價也每公噸上漲600元，廢鋼、鋼筋已連續兩周回升，鋼筋也已有明顯買盤。型鋼產品基價則持續平盤，型鋼也連兩周持平。

本周豐興廢鋼收購價上漲每公噸至1.05萬元，鋼筋也上漲至每公噸2.06萬元，型鋼產品基價則持續平盤至2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從370美元上漲至每公噸395美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也續漲至每公噸375元，日美報價也已連3周上揚，澳洲鐵礦砂亦由每公噸99.35美元轉上漲至105.2美元。