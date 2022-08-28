淡江大橋工程歷經艱辛，圖為鋼筋組紮作業(公路總局提供)

淡江大橋工程歷經艱辛，圖為鋼筋組紮作業(公路總局提供)

工程難度國際罕見！跨越淡水河的單塔不對稱斜張橋淡江大橋，今（28）日起主橋塔基底灌漿24小時不間斷施作4至5天，是該工程的重要里程碑。交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處表示，淡江大橋最關鍵的主橋塔P130結構工程，今年1月起歷經圍堰2次滲水，6月起又克服高溫酷熱氣候，花了近3個月完成複雜的鋼筋組紮作業，總算達成8月底P130主橋塔基礎目標。

淡江大橋P130主橋塔橢圓形樁帽長77公尺，寬44公尺，周長約202公尺，面積高達3030平方公尺，相當一座200公尺操場大，樁帽基礎厚達5公尺，是全台最大單一橋墩基礎，位於海平面下16.5公尺，需澆置混凝土約1萬5000立方公尺，屬巨積混凝土，預計今日上午起每日動員70輛預拌混凝土車，連續4至5天24小時不中斷澆置。公路總局表示，施工期間可能影響淡水區中正路二段／沙崙路路口交通，將派管制人員疏導車流，提醒民眾注意安全。

淡江大橋主橋塔P130基礎工程歷經艱辛。今年1月完成基樁作業後，接續基礎降挖及擋土支撐架設作業；3月底圍堰2次滲水，施工團隊調整工序、增派人力、機具及延長工時，於管樁外圍加設鋼板樁及止漏灌漿，花費2個月排除困難、搶修止水。

6月初樁帽恢復開挖後，立即進入巨積超量且複雜的鋼筋組立綁紮作業。鋼筋總量達5千7百多公噸，施工團隊每天以二班制、每班45人，最高同時超過150人同時鋼筋模板與預力定位穿線綁紮作業，動用8輛吊車吊運物料至工作面，這些都須於施工前詳細規劃及調度吊掛作業安全管制。

另時值7、8月酷熱氣候，工班異常辛苦，除了要隨時補充水分、做好個人防曬措施、注意工作環境溫度與身邊同事狀況，還要調整工作時間避開正午，總算順利完成階段性基礎樁帽預力鋼筋組紮作業，其施工技術及難度是國際罕見、國內首見。

西濱北區工程處表示，淡江大橋主橋塔基礎澆置即將展開，是本工程的重要里程碑。未來施工團隊將秉持承公路總局優良傳統，在安全無虞情況下趕辦後續作業，期能如期、如質、如度完工。