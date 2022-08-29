全球通膨怪獸發威，經濟景氣亮起紅燈，海運貨櫃及散裝運價同步下跌，再加上籌碼凌亂，航運股今（29）日成市場殺盤族群，不但上航運類股指數一早跌約5％，慧洋-KY（2637）、四維航（5608）、萬海（2615）、新興（2605）、中櫃（2613）、長榮（2603）及陽明（2609），都跌半根跌停板以上。

近期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）及波羅的海指數（BDI）跌不停，顯然受到通膨及不景氣的衝擊所致，以SCFI來說，上期大跌8.03％，創下疫情以來最大跌幅，連11周走跌，歐美航線全面下跌。

上市航運類股指數今天一早觸及186.8點跌破所有短中長均線，市場賣壓沈重，接手乏力，成交值比重掉到一成以下，個股表現疲軟，除了上述個股跌半根跌停外，台驊投控也跌約5％上下，台航、裕民、建新國際、志信、中航等都跌超過4％。

至於航空股的長榮航及華航上周爆量大漲後，今天也難逃下跌命運，跌幅約在2％～3％以上，陸運股的嘉里大榮、宅配通、台灣高點，跌幅在1％～2％之間，跌幅相對較輕。