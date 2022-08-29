勞動部即將在9月1日召開基本工資審議委員會，討論明年度基本工資調幅。工總29日表示，為掌握產業界對調升基本工資的看法，進行「111年產業營運調查」問卷，有22％的業者表示不應調漲。

根據調查結果顯示，51％業者表示今年上半年的整體營收減少，56％業者表示整體獲利下降，對於明年經濟成長率的看法，有64％業者預估明年GDP恐將下滑，對於經濟前景表示悲觀，而在詢問各界十分關切的基本工資調幅時，有高達76％業者表示僅能接受明年基本工資調幅在3％以下，其中更有22％的業者表示不應調漲。

工總認為，若基本工資調幅過高，勢必再次加速墊高製造成本。我產業界近兩年在新冠疫情及俄烏戰爭衝擊下，營運成本已大幅增加，產業早已不堪負荷，在未來經濟前景下調風險極高的情況下，明年夏季電價又可能提前實施，勞健保費用也可能要調升的情況下，基本工資的調幅實應更加審慎。