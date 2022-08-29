國際油價上周五震盪收漲，在OPEC+關鍵成員國阿聯酋表達認同減產後，油價回升收漲。布蘭特與西德州原油期貨上周五分別上漲1.66％與0.58％，周線漲幅為4.41％與2.9％。因而推升在台股交易、與國際原油期連動的相關正向ETF大漲。

在台股交易正向原油期包括期街口布蘭特正2及期元大S&P石油二檔ETF，今天分別以20.5元及19.6元作收，漲幅各為2.4％及1.08％；而反向的元大S&P原油反1則收跌0.85％。

街口投信分析，上周在沙烏地阿拉伯能源大臣表示OPEC可能需要採取行動削減原油產量後，多位OPEC成員國陸續表達支援，對需要透過減少供應量來穩定全球原油市場的觀點趨向一致。產油國組織釋放信號讓市場認為OPEC在象徵性增產後，減產行動腳步可能接近，並希望藉此支撐油價走勢。

街口投信並指出，OPEC+將於9月5日舉行會議，是否會在此次就減產進行討論仍存不確定性，但沙烏地阿拉伯和產油盟國不排除通過減產支撐油價的態度明顯。

此外，市場仍持續觀望伊朗核協議，此前傳美國拒絕伊朗提出的所有附加條件，並要求伊朗取消對國際核查的任何限制等，因此可能仍需一段時間才可能有進一步消息。若伊朗與美歐達成核協定，油市供給勢將提升，則OPEC+的減產計畫將有機會浮上台面。

街口投信表示，金融市場近期或因Fed釋出的訊息而震盪加劇，警惕OPEC+減產或歐洲能源危機更為惡化，都可能是油價波動上行的訊號。