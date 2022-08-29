債券殖利率因升息大幅反彈，老債身價暴跌，股市則因經濟前景不明，大幅回檔，國泰人壽上半年已實現股債資本利得為386.19億元，不到去年同期的1/4，去年上半年國壽在股市已賺到779億元、債市則實現455億元，今年上半年比去年同期減少近69％。

國泰金發言人鄧崇儀表示，主要還是因為去年股債市表現佳，基期較高。今年可實現股債利得減少，即便如此，國壽上半年台股年化投報率仍有10％，國外股票亦有9.1％，且新台幣兌美元貶值，因此國壽避險後年化投報率仍有近4.5％。

壽險子公司可實現獲利大幅，國泰金控上半年稅後獲利493億元，較去年同期衰退46％，每股稅後獲利（EPS）則為3.45元，仍是國內上市櫃金控第二名。

也因為債券價格下跌，造成國泰人壽、連帶國泰金控淨值減少，國泰金6月底淨值降到4,514億元，比去年底減少50.6％，每股淨值由去年底61.5元，到今年6月降到26.4元。

因為股債跌價及實現部分資本利得，國壽去年底淨值下未實現資本利得有1,021億元，到今年6月底則急速轉為未實現評價損失3,442億元，半年內少掉4,463億元。

不過，因為新台幣貶值，國壽外匯準備金餘額創新高，上半年國壽資本適足率達337％，且7月淨值回升逾800億元。