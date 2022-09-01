證交所統計，77家第一上市公司（含創新板）今年上半年稅前淨利654億元，較去年同期成長148億元，增幅29.25％。
證交所表示，今年KY股上半年財務報告計77家，均已於8月31日完成公告申報。經統計，KY股上半年營收4,642億元，較去年同期成長352億元，增幅8.21％。
至於KY股合計今年上半年度稅前淨利為654億元，較去年同期成長148億元，增幅29.25％。證交所表示，獲利成長KY股其所屬產業主要來自航運、融資服務、電子零組件及半導體等產業。
證交所統計，77家第一上市公司（含創新板）今年上半年稅前淨利654億元，較去年同期成長148億元，增幅29.25％。
證交所表示，今年KY股上半年財務報告計77家，均已於8月31日完成公告申報。經統計，KY股上半年營收4,642億元，較去年同期成長352億元，增幅8.21％。
至於KY股合計今年上半年度稅前淨利為654億元，較去年同期成長148億元，增幅29.25％。證交所表示，獲利成長KY股其所屬產業主要來自航運、融資服務、電子零組件及半導體等產業。
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